Real Madrid : la petite phrase de Cristiano Ronaldo qui a tout changé pour Benzema

Karim Benzema (33 ans) devant Cristiano Ronaldo (36 ans) dans la course au prochain Ballon d’Or. Qui l’eut cru il y a encore quelques mois lorsque l’attaquant portugais marchait sur l’eau sous le maillot du Real Madrid ?

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts mais l’attaquant tricolore réalise une année telle qu’il a réussi à dépasser le maître. Car c’est bel et bien CR7 qui lui a presque tout appris lors de leur passage commun à la Casa Blanca (2009-2018).

« Si tu continues comme ça, tu n’y arriveras pas »

Pendant neuf ans, CR7 a passé le plus clair de son temps à prodiguer des conseils à KB9 pour qu’il franchisse un cap digne de son talent. L’un d’eux aurait d’ailleurs été décisif dans l’évolution de l’ancien crack de l’OL...

« Le changement de Benzema vient de l’amélioration de son professionnalisme, juge Jorge Valdano dans As. Ce gars-là a joué avec Cristiano Ronaldo, le super-professionnel par excellence. Et CR7, qu’il admire beaucoup, lui a dit un jour : ‘Mec, si tu continues comme ça, tu n’y arriveras pas au Real Madrid.’ Karim a appris de ce conseil. Les gens intelligents savent changer pour leur bien et le départ de Ronaldo fut aussi important pour Benzema parce qu’il l’a obligé à assumer plus un rôle de leader. »

