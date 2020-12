Real Madrid : la petite vengeance de Bale par rapport à Zidane

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La vengeance est un plat qui se mange froid ! Gareth Bale a envoyé un plat surgelé à Zinédine Zidane au cours des trophées The Best. Oh, bien sûr, pas de quoi vexer l'entraîneur français du Real Madrid, qui ne s'intéresse pas vraiment aux récompenses individuelles. Mais la petite vacherie du Gallois a tout de même le mérite d'exister… et d'avoir été relevée !

Il n'a pas non plus voté pour Mourinho

Invité à voter pour le coach de l'année 2020 lors des trophées The Best, Bale a désigné Hans-Dieter Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) et Julen Lopetegui (FC Séville). Soit les deux champions d'Europe et celui qui a mené Liverpool à son premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990. Ça peut se comprendre. Mais voter pour Zinédine Zidane, qui a mené le Real Madrid à la victoire en Liga n'aurait pas été incohérent non plus.

En tout cas, Bale ne cache plus son ressentiment à l'égard d'un entraîneur qui ne voulait plus de lui depuis au moins trois ans. On notera cependant que l'ailier n'a pas non plus voté pour son coach actuel, José Mourinho. Il aurait peut-être mieux car, contrairement à Zidane, le "Special One" est très susceptible…