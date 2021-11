Real Madrid : la presse madrilène massacre Gareth Bale, encore blessé en sélection

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Déjà absent durant deux mois après une blessure aux ischio-jambiers contractée en septembre sur un Finlande – Pays-de-Galles (amical), Gareth Bale a été victime d'un nouveau coup d'arrêt avec sa sélection. Appelé par son sélectionneur Robert Page alors qu'il n'avait plus rien à jouer (et que son pays était déjà qualifié pour les barrages via la Ligue des Nations), l'ailier du Real Madrid s'est à nouveau blessé au mollet. Renvoyé dans son club avant même le match face aux Belges ce mardi soir, Gareth Bale doit passer des examens pour connaître la durée de son indisponibilité.

« Bale se moque du Real Madrid »

Cette nouvelle blessure du Gallois ne fait pas rire grand monde du côté de Madrid où il n'a joué que 193 minutes depuis le début de saison à cause de ses trop nombreux soucis physiques. AS déplore que l'attaquant du Real se soit blessé « encore une fois », infographie de ses (trop) nombreuses blessures à l'appui. « Bale se moque du Real Madrid », déplore de son côté le journaliste de Marca José Luis Hurtado dans un pamphlet enflammé pour dénoncer le mauvais comique de répétition pour un joueur ayant régulièrement tendance à privilégier la sélection et le golf à son employeur.

Enfin, du côté du site de supporters Bernabeu Digital, on fait carrément un article sur le temps de jeu ridicule du tandem Bale – Hazard sur les trois dernières saisons : « Depuis la saison 2019-20, quand Eden est arrivé au Real Madrid, Bale n'a joué que 26,7% du total des minutes. Hazard n'a pu être sur le terrain que dans 24,1%. Autrement dit, les deux ont perdu 8 matchs sur 10 ces dernières années. Chiffres effrayants ». Autre chiffre effrayant le salaire de Gareth Bale pour squatter l'infirmerie des Merengue : 15 M€ nets par an.