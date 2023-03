Real Madrid : la statistique étrange de Vinicius et Rodrygo

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Cette saison, tout comme la précédente, Vinicius Jr et Rodrygo sont deux facteurs très important dans l’attaque du Real Madrid. Buteurs et décisifs, les deux Brésiliens continuent de faire trembler les défenses des adversaires de la Casa Blanca. Vinicius Jr a marqué 18 buts toutes compétitions confondues tandis que Rodrygo en a inscrit 10. Des bonnes statistiques mais pas forcément en dehors du stade Santiago-Bernabéu.

En effet, en Liga, Vinicius n'a pas marqué à l’extérieur depuis le 28 août et Rodrygo depuis le 18 septembre comme le rapporte Marca. Parmi les arguments que l'on peut chercher pour expliquer l'écart de sept points entre le FC Barcelone et le Real Madrid dans le championnat espagnol, le manque d’efficacité des deux stars des Merengues pourraient être un début d’explication. Ce soir, Vinicius Jr et Rodrygo pourront faire mentir ces statistiques lors du déplacement du Real Madrid à Séville pour affronter le Betis, affaire à suivre…