Real Madrid – Le bilan de Denis Balbir : « Benzema, le point noir de la première partie de saison »

« A l'issue de la première partie de saison, le Real Madrid est exactement là où on l'attendait : en course pour le titre en Liga et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sur la première partie de saison, l'équipe de Carlo Ancelotti a longtemps fait un quasi sans-faute avant de connaître quelques sautes d'humeur sur la fin autant en championnat (sa défaite contre le Rayo Vallecano) qu'en C1 (défaite contre le RB Leipzig).

Champion d'Europe en titre, le Real garde une grosse emprise sur les évènements et c'est ce que j'ai envie de retenir de cette première partie de saison où Madrid a quand même souvent été privé de son Ballon d'Or Karim Benzema. En Liga, on semble en tout cas parti pour un long mano-à-mano entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Merengue ont enlevé la première manche mais le Barça n'a pas flanché et a même basculé en tête avant la Coupe du Monde. Il faudra voir comment la Maison blanche et les Blaugranas aborderont leurs coupes d'Europe respectives.

« Vinicius, c'est vraiment mon coup de cœur »

Sur cette première partie de saison, je ne vois vraiment qu'un point noir : les soucis physiques de Karim Benzema. On parlait d'un petit bobo mais le Français a longtemps été absent et a même connu un souci qui l'a privé de la Coupe du Monde. Est-ce l'âge qui fait que ça cicatrice moins bien et que cela engendre des complications ? S'il veut rééditer ses performances de l'an passé, le Real Madrid aura quand même besoin d'un grand Benzema... Même si Vinicius Jr est en train de prendre une nouvelle dimension dans cette équipe.

Vinicius, c'est vraiment mon coup de cœur du début de saison. Si on pouvait penser qu'il y avait une Benzema dépendance au Real, le Brésilien a été extraordinaire et a presque fait oublier les soucis du Français. Mais, même s'il s'agit d'un joueur hors normes, Vinicius pourra-t-il être aussi performant en solo quand le niveau de l'adversité va monter d'un cran ? Je n'ai pas la réponse... »