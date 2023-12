Real Madrid : le bon, la brute et le truand des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le bon : Jude Bellingham

Impossible de faire autrement. Et pourtant, il y a Vinicius Jr dans son équipe ! Mais l’Anglais, recruté 103 M€ à Dortmund cet été, a réalisé une première partie de saison quasiment parfaite : 15 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues au 8 décembre. Dont un doublé dans le Clasico (2-1), sur le terrain du Barça. Et des buts décisifs à la dernière minute comme contre l’Union Berlin (1-0) lors du premier match de C1. En seulement quatre mois, il a réussi à se mettre tout le monde dans la poche à Madrid. Un sacré tour de force…

La brute : Joselu

Il faut toujours se méfier de ses rêves car ils pourraient se réaliser, a-t-on coutume de dire. Joselu est en train de le vérifier. Prêté par l’Espanyol, l’attaquant de 33 ans a réalisé son rêve en retrouvant son club de cœur, où il a fait une partie de sa formation. Sauf que du rêve à la réalité, il y a un gouffre. Il a certes inscrit 6 buts en 19 matches mais il s’est surtout fait remarquer pour ses incroyables ratés devant le but, comme à Cadix (3-0) début décembre, alors qu’il n’avait qu’à pousser le ballon au fond filets. Si Kylian Mbappé ou Erling Haaland débarque l’été prochain, le Real ne cherchera pas à le conserver et il retournera chez les Pericos…

Le truand : Eden Hazard

Il a décidé de raccrocher les crampons cet été, à seulement 32 ans. Il dit qu’il n’avait plus la flamme, plus la volonté de se lever tous les matins pour aller s’entraîner. Les mauvaises langues diront que c’était déjà le cas depuis quelques années. Le Belge restera comme l’un des plus gros bides (dans tous les sens du terme) du Real Madrid. Recruté à Chelsea pour 115 M€ en 2019, il n’a jamais connu la même réussite en Espagne qu’en Angleterre ou en France. Ces quatre dernières années, il a passé son temps à cirer le banc et les rares fois où il en est sorti, il a été pathétique. On se souvient que le 3 janvier 2023, en Coupe du Roi contre Cacereno (1-0), il s’était éteindre par des amateurs…

Hazard, un flop historique

