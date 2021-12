Real Madrid : le bon, la brute et le(s) truand(s) des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le bilan général :

1er de Liga (46 pts)

Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions face au PSG.

Qualifié pour les 16e de finale de Coupe du Roi face à Alcoyano (D3).

Le bon : Karim Benzema

Au sommet de son art en ce début de saison, de retour en équipe de France depuis l'Euro, personne n'arrête « KB9 » cette saison. Fort de ses 34 ans depuis quelques jours, l'ancien Lyonnais a battu son record de but sur une année civile. Sur la première partie de saison, Benzema c'est 23 matchs, 20 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues... En plus d'une quatrième place au Ballon d'Or que beaucoup estiment pas assez bien payée par rapport à son influence actuelle au sein de la Maison blanche.

La brute : Vinicius Jr

Arrivée en 2018, la fusée brésilienne n'avait pas encore vraiment décollé à Madrid. 2021-22 marque néanmoins un gros changement chez le natif de São Gonçalo qui s'est enfin complètement acclimaté à la Liga et a gagné, à 21 ans, en consistance physique pour enchaîner les matchs. Derrière Karim Benzema, « Vini » s'est imposé comme le fidèle lieutenant, fort de 12 buts et 9 passes décisives en 25 matchs. Avec Carlo Ancelotti, il est en train de changer de dimension pour devenir le « monstre » attendu.

Le(s) truand(s) : Eden Hazard et Gareth Bale

Ils devaient redevenir des leaders du Real Madrid après le départ de Zinédine Zidane. Il n'en est finalement rien. D'un côté, le Belge enchaîne les pépins physiques et tarde à retrouver la dimension qui était sienne à Lille et Chelsea. De l'autre, le Gallois – de retour de son prêt à Tottenham et perpuétuellement blessé en sélection – continue de penser davantage à sa passion pour le golf qu'à son club. Si on fait le ratio temps de jeu, buts marqués et poids sur la masse salariale du Real, on peut carrément parler d'escroquerie en bande organisée pour le duo...