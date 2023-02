Real Madrid : le Brésil veut vraiment Ancelotti, une réunion au sommet programmée !

Selon Globo Esporte, Carlo Ancelotti est la priorité de la Confédération brésilienne (CBF) pour prendre la relève de Tite. Le média croit savoir que les négociations avancent bien entre la CBF et l'actuel coach du Real Madrid. Le Brésil serait prêt à attendre la fin de la saison pour nommer l’Italien.

De son côté, Ancelotti serait intéressé. Une rencontre serait programmée courant février entre le président Ednaldo Rodrigues et Florentino Pérez, afin d'éclaircir la situation. A suivre...

