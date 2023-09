Real Madrid : le club dénonce un immense scandale arbitral dans le derby

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le Real Madrid s'est incliné hier soir dans le derby madrilène sur le terrain de l'Atlético (1-3), portée par Morata et Griezmann. Mais la chaîne officiel des Merengue dénonce plusieurs problèmes d'arbitrage.

4 griefs reprochés à l'arbitre

Quatre erreurs sont dénoncées. Le premier but de Morata n'aurait serait entaché d'une faute sur Bellingham. L'absence de hors-jeu de Rüdiger, qui n'est pas intervenu dans le jeu, a provoqué un but refusé à Camavinga. Le tacle de Giménez comme dernier défenseur "n'a été sanctionné que par un carton jaune". Et à la 66ème minute, Hermoso aurait touché le ballon de la main, sans qu'un penalty ne soit sifflé...

🚨| La chaîne officielle du Real Madrid a DÉNONCÉ les ERREURS commises par l’arbitre. ✅⤵️



• Le premier but de Morata n'aurait pas dû compter à cause de la faute sur Bellingham. ✅

• L'absence de hors-jeu de Rüdiger, qui n'est pas intervenu dans le jeu, a provoqué un but… pic.twitter.com/m7dSOltdot — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) September 25, 2023

Podcast Men's Up Life