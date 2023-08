Real Madrid : le club fait une annonce fracassante sur l'avenir de Florentino Pérez

Le Real Madrid vient de publier un communiqué pour le moins surprenant. Dedans, il explique que, contrairement à ce qui a pu être dit, Florentino Pérez n'avait aucunement l'intention de renoncer à sa fonction de président. Est-ce que la santé du dirigeant espagnol de 76 ans a été à l'origine de cette rumeur ? Ou d'éventuels problèmes judiciaires dans ses autres affaires ?

En tout cas, au vu de l'actualité du Real Madrid, qui se prépare à réaliser l'un des transferts les plus excitants des dernières années avec Kylian Mbappé et qui inaugurera le nouveau Bernabeu en décembre, on peut comprendre que Pérez n'ait aucune intention d'arrêter. Surtout que le complexe de Valdebebas devrait bientôt porter son nom, signe que son héritage ne sera peut-être pas à la hauteur de celui de Santiago Bernabeu mais pas loin en dessous...

Real Madrid official statement 🚨⚪️



“Faced with some rumor stating that Florentino Pérez would allegedly be considering leaving the presidency of the club, Real Madrid wants to state the following: those rumors are categorically FALSE”. pic.twitter.com/jBWk0f2XH6