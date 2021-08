Real Madrid : le club madrilène rejette la vente de la Liga !

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Alors qu’hier LaLiga, organisateur du championnat espagnol a conclu un accord de principe avec le fonds d’investissement CVC pour céder 10% de capital contre 2,7 milliards d’euros, le Real vient de rejeter cette potentielle vente dans un communiqué.

La nouvelle a fait bondir Florentino Perez. Hier la Ligue espagnole de football a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le fonds d’investissement luxembourgeois CVC, pour la vente de 10% des droits du championnat espagnol soit un chèque de 2,7 milliards d’euros.

Néanmoins, le Real aurait été écarté des négociations ce qui a eu le don de faire réagir Florentino Perez, président du Réal Madrid qui juge les clubs ne sont pas gagnants dans cette affaire et que cet accord ne serait pas forcément légal.

« - Cet accord a été conclu sans la participation du Real Madrid et à son insu et LaLiga a permis pour la première fois aujourd'hui que nous ayons un accès limité aux termes de l'accord.

- Les clubs ont les droits audiovisuels transférés exclusivement pour la commercialisation sous concurrence et pour une période de 3 ans. Cet accord, utilisant une structure trompeuse, exproprie 10,95 % de leurs droits audiovisuels des clubs pendant 50 ans et contre la loi.

- La négociation s'est faite sans processus concurrentiel et les conditions économiques convenues avec le fonds CVC lui donnent des rendements de plus de 20 % par an. C'est ce même fonds opportuniste qui a tenté sans succès des accords similaires avec les ligues italienne et allemande.

- Le Real Madrid ne peut pas soutenir une opération qui donne aux investisseurs l'avenir de 42 clubs de première et de deuxième division et l'avenir des clubs qui se qualifieront au cours de ces 50 années.

- Le Real Madrid réunira l'assemblée des partenaires engagés pour discuter de l'accord et des pertes en capital importantes sans précédent dans nos 119 ans d’histoire. »

Cette affaire qui pourrait rapporter beaucoup aux clubs espagnols risque d'alimenter le débat en Espagne.