Real Madrid : le club réagit au scandale des secrets sexuels divulgués, de nouveaux détails révélés !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La bombe révélée par El Confidencial fait déjà des remous au Real Madrid. En effet, la Guardia Civil a bien arrêté plusieurs joueurs du centre de formation du Real Madrid, accusés d’avoir enregistré une vidéo à caractère sexuel avec une mineur puis de l’avoir diffusé sur un groupe WhatsApp à d’autres joueurs.

Un 4ème joueur arrêté par la Guardia Civil, le Real prêt à sévir !

Inculpés pour « divulgation de secrets de nature sexuelle », les trois joueurs dont l’identité n’a pas été révélée (deux joueurs de la réserve, un de l’équipe C) ont été arrêtés ce jeudi par la Guardia Civil de Las Palmas et risquent jusqu’à quatre ans de prison pour ces faits. Alors que la justice doit analyser le téléphone portable de l’un de ces jeunes footballeurs, El Confidencial précise que des joueurs de l’équipe première pourraient aussi être impliqués pour avoir fait tourner la vidéo en question de la jeune femme mineure au moment des faits et qui a porté plainte avec sa mère le 6 septembre dernier.

Face à cette affaire particulièrement embarrassante, le Real Madrid n’a pas tardé à réagir… évoquant de son côté quatre joueurs : un de la Castilla et trois du Real Madrid C. « Quand le club connaîtra tous les détails des faits, il adoptera les mesures appropriées ».

Podcast Men's Up Life