Real Madrid : le couperet serait passé près à trois reprises pour Zidane !

Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cette fou comme les saisons se suivent et se ressemblent pour Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid ! A chaque fois, son équipe connaît un creux physique à l'automne qui laisse à penser qu'elle va vivre une saison blanche. Et à chaque fois, elle renaît de ses cendres pour remporter un trophée. Trois Champions League, deux Supercoupes d'Europe, deux mondiaux des clubs, deux Ligas et deux Supercoupes d'Espagne seraient suffisamment pour offrir une année de répit à n'importe qui. Mais pas à Zidane…

Il a failli être viré trois fois !

D'ailleurs, Frédéric Hermel a fait une confession surprenante hier soir dans RMC, qu'il a réitérée ce dimanche dans L'Equipe : les conseillers de Florentino Pérez ont conseillé au président du Real Madrid de virer son entraîneur à trois reprises cette saison ! Le patron des Merengue a tenu bon et force est de constater qu'il a bien fait.

On se souvient qu'à l'automne, après une défaite sur la pelouse de Donetsk en C1, Zidane avait eu trois matches pour sauver sa peau. Son équipe s'était imposée à Séville, avait remporté le derby contre l'Atlético avant de battre Mönchengladbach et de se qualifier pour les 8es de la Champions League. Cinq mois plus tard, le Real Madrid est leader (provisoire) de la Liga et a un pied en demi-finales…