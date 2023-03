Real Madrid : le départ d’Ancelotti acté, Pérez a une liste de 5 noms pour le remplacer !

Le Maroc accueillera le Brésil ce soir (23h) dans un match qui sent bon le dernier Mondial. Entre des Auriverde frustrés par leur fin de parcours prématurée contre la Croatie et des Lions de l’Atlas encore sur leur nuage de leur demi-finale historique, le choc promet de jolis moments de grâce à Tanger.

En parallèle, l’avenir de Carlo Ancelotti fait débat, le départ de l'actuel entraîneur du Real Madrid à la tête de la sélection brésilienne semblant acté. Après avoir sorti l’information le 21 décembre dernier, François Gallardo a confirmé cette tendance hier sur son compte Twitter.

Tout semblerait aller dans ce sens, le Real Madrid maniant d'ores et déjà une liste de cinq remplaçants potentiels. Selon El Confidencial, Florentino Pérez devrait ainsi choisir cet été entre Raul, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino et le favori Zinedine Zidane.

