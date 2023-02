Real Madrid : le double message énigmatique de Benzema après les FIFA The Best

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Nommé parmi les trois finalistes pour le trophée FIFA The Best, récompensant le meilleur joueur de l'année 2022, Karim Benzema a finalement terminé troisième derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé. Absent de la cérémonie malgré qu'il fasse partie de l'équipe type de l'année 2022, l'attaquant du Real Madrid a posté deux messages énigmatiques.

"J’y suis arrivé seul…"

Quelques minutes après la fin de la cérémonie, l'ancien Lyonnais a publié une vidéo en story de son compte Instagram où on entend une figure des réseaux sociaux dire : "Menteur, oui toi menteur. Menteur, tu mens. Ouais menteur, un grand menteur". Le tout accompagné d’un "Bonne nuit...". Le lendemain, Karim Benzema a publié un nouveau message énigmatique. "J’y suis arrivé seul…", a lâché KB9. Ce double message peut être considéré comme une réponse à son absence de récompense lors des FIFA The Best.

Fabien Chorlet

Rédacteur