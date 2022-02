Real Madrid : le doute continue de planer pour Benzema avant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé la vidéo que Karim Benzema a publiée sur Instagram, dans laquelle on le voit s'entraîner durement dans sa salle de sport personnelle et où, tout en sueur, il promet de revenir "fort, très fort". On pense bien évidemment au 8e de finale aller de Champions League au Parc des Princes mardi soir. Mais l'attaquant du Real Madrid sera-t-il vraiment en mesure d'affronter le PSG ?

On peut en douter car, ce dimanche, les médias espagnols annoncent qu'il n'a pas pris part intégralement à la séance du jour ! AS explique qu'il ne reste plus que la session de demain, qui se tiendra en France, pour que KB9 prouve qu'il est bien en mesure de tenir sa place au Parc. Sinon, ce sera certainement à Gareth Bale, plutôt à l'aise dans ce rôle hier à Villarreal (0-0), de jouer.

#ÚLTIMAHORA



🚨 #Benzema no consigue completar el entrenamiento con sus compañeros y llega muy justo a París#UCL pic.twitter.com/jGM60QWPhy — Diario AS (@diarioas) February 13, 2022