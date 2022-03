Real Madrid : le duo Benzema-Vinicius encore décisif à Majorque !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Pour ses retrouvailles avec la Liga après sa qualification en Ligue des champions face au PSG, le Real Madrid s'est imposé ce soir à Majorque (3-0). Peu inspirés en première mi-temps, les Madrilènes ont été proches de concéder l'ouverture du score sur un tir de Maffeo qui a échoué sur le poteau gauche de Courtois (35e).

Un doublé pour Benzema

Dans ses buts, Rico a été assez peu inquiété, si ce n'est par Mendy en début de partie (7e). Mais après une première période équilibrée, le Real a trouvé la faille par Vinicius, servi par Karim Benzema (55e). Avant d'ajouter un second but sur un penalty obtenu par Vinicius et transformé par Benzema (77e), puis un 3e par Benzema, servi par Marcelo (82e). Un succès qui conforte encore un peu plus le Real dans son fauteuil de leader de la Liga. Quant à Benzema, c'est 32 buts en 34 matches cette saison ! Seul bémol : l'ancien lyonnais est sorti à cinq minutes de la fin de la rencontre, touché à la jambe gauche...

14 buts et 8 passes d. en Liga cette saison pour Vinicius Jr ! 🇧🇷🤍 pic.twitter.com/lWMnynB6Rs — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2022