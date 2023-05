Real Madrid : le FC Valence réagit à l'affaire Vinicius, le Brésilien dégoupille sur Instagram !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

« Nous sommes un club et une foule respectables. Nous demandons du respect pour notre public, il peut s'agir d'un seul supporter, mais juger les 46 000 personnes qui soutiennent le Valencia, non (...) J'ai l'impression que si d'un côté on demande du respect pour le Real Madrid, on doit également en demander pour notre public. Lorsque vous provoquez cette situation, vous encouragez à ce que le problème ne soit pas résolu. Vinicius a été expulsé à juste titre, et son comportement par la suite, qui plus est provoquant, peut être amélioré. Il a fait un vilain geste envers quelque chose de sacré : les supporters et le club. »

« Le Valencia CF souhaite condamner publiquement tout type d'insulte, d'attaque ou de disqualification dans le football (...) Bien qu'il s'agisse d'un incident isolé, les insultes à l'encontre d'un joueur de l'équipe adverse n'ont pas leur place dans le football et ne correspondent pas aux valeurs et à l'identité du Valencia CF. Le club enquête sur ce qui s'est passé et prendra les mesures les plus sévères. De même, le Valencia CF condamne toute offense et demande le plus grand respect à ses supporters. »

Durant ce bouillant FC Valence – Real Madrid (remporté 1-0 par le club local), Vinicius Jr est passé proche de quitter la pelouse, déclarant avoir été traité de « singe » par un supporter. Finalement resté sur le pré mais très énervé, le Brésilien a été exclu dans le money-time pour avoir mis son bras sur le coup d'Hugo Duro lors d'une échauffourée où il avait été pris à partie par de nombreux joueurs valencians... « Le prix que les racistes ont gagné est mon expulsion. Ce n'est pas du football, c'est la Liga », a écrit Vini sur son compte Instagram.

? Vinícius on IG: “The prize that racists won was my sending off. It's not football, it's La Liga.” pic.twitter.com/XSrTOJ3F5g