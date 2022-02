Real Madrid : le Fenomeno Ronaldo complimente Mbappé, Benzema, Neymar et même Messi !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Rarement enclin à la polémique, Ronaldo est le client idéal pour complimenter les grands joueurs. L'ancien Fenomeno, désormais propriétaire de Valladolid et de Cruzeiro, a donné une interview au compte Twitch de son ami Christian Vieri, avec qui il a formé un duo dévastateur à l'Inter Milan il y a plus de vingt ans. L'occasion pour lui d'évoquer les grandes vedettes actuelles.

"Le meilleur attaquant du monde ? Pour moi, c'est Benzema, mais Lewandowski est tout proche. Haaland finira par devenir très fort mais il n'a pas la technique des deux premiers. Mbappé ? Il est très fort, cette rapidité et ce sang-froid devant le but qui en fera le numéro un. J'ai lu l'information selon laquelle il va aller au Real Madrid et gagner 50 M€ par an... On s'est trompés de génération (rires) !"

"Neymar pourrait remporter la Coupe du monde. En termes de chiffres, il m'a dépassé, a dépassé Zico, Romario et n'est plus qu'à cinq buts de Pelé. Il m'enchante, il marque beaucoup, bien que certains le critiquent pour sa vie privée et parce qu'il a remporté peu de trophées individuels. Messi, lui, est extraordinaire. Il est fort, rapide, robuste. Il a soif de buts. Et il est bon en dehors du terrain, contrairement à tous ceux de notre génération. Je crois que si nous avions eu la mentalité de Messi et Ronaldo, nous aurions marqué deux fois plus de buts (rires) !"

