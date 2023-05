Real Madrid : Pérez a fait un geste fort et une promesse envers Vinicius

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Après avoir publié un communiqué cinglant un peu plus tôt dans la journée, le Real Madrid continue d'apporter son soutien à Vinicius Junior, victime d'insultes racistes lors de la défaite ce dimanche contre Valence (1-0).

"Le club ira jusqu’aux dernières conséquences"

Et pour cause, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par la Casa Blanca sur ses réseaux sociaux, Florentino Pérez a eu une réunion ce lundi avec l'ailier gauche brésilien. "Le président du Real Madrid a rencontré Vinicius Junior pour lui témoigner son soutien et son affection, l’informer de toutes les mesures prises pour sa défense et lui confirmer que le club ira jusqu’aux dernières conséquences face à une telle situation de haine", a indiqué le club merengue sur ses réseaux sociaux.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur