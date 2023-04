Real Madrid : le groupe d'Ancelotti pour Chelsea connu, mauvaise nouvelle pour Valverde

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Demain soir, mardi, le Real Madrid va tenter de confirmer sa victoire au match aller en quart de finale de la Ligue des Champions, 2-0. Avec, cette fois, un match retour face à une formation qui ne met plus un pied devant l'autre.

Pour y parvenir, et ainsi rejoindre le dernier carré, Carlo Ancelotti dispose de presque tout son groupe, à l'exception du Français Ferland Mendy, blessé. Voici ci-dessous le groupe madrilène.

Par ailleurs, et on l'a appris il y a quelques minutes, le milieu de terrain madrilène, Federico Valverde, qui comme vous le savez, s'est accroché violemment avec un joueur de Villarreal (Alex Baena) il y a quelques jours sur le parking du Bernabeu, pourrait être lourdement sanctionné dans les jours qui viennent. En effet, et selon la Cadena Ser, le comité de lutte contre la violence espagnol a transféré le dossier de l'affaire au comité des compétitions de la Fédération. Les deux joueurs seront bientôt entendus, mais Valverde pourrait être suspendu plusieurs matches. A suivre.