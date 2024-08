Real Madrid : le groupe pour défier l'Atalanta est tombé, Mbappé en est !

Plus que deux jours avant que la nouvelle version des Galactiques n'émerveille l'Europe ! Et la bonne nouvelle, c'est que pour son premier match officiel de la saison, le Real Madrid a convoqué toutes ses stars ! Le groupe merengue pour défier l'Atalanta Bergame en Supercoupe d'Europe vient de tomber et ils sont tous là, de Kylian Mbappé à Jude Bellingham en passant par Vinicius Jr.

Un nouveau record en vue pour le Real !

La plupart des internationaux n'ont repris que depuis une semaine mais Carlo Ancelotti les considère visiblement aptes à débuter une partie qui pourrait s'annoncer historique. En effet, si le Real Madrid s'impose en Pologne mercredi soir, il deviendra recordman des victoires en Supercoupe avec 6 trophées, devançant l'AC Milan et... le FC Barcelone.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.