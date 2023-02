Real Madrid : le maillot 2023-2024 a fuité

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

En principe, c'est plutôt au printemps qu'ont lieu les premières fuites sur les maillots de la saison suivantes. Des sites spécialisés dévoilent tout ou partie des futurs designs. Mais en Espagne, l'intérêt pour le Real Madrid ou le FC Barcelone est tellement grand que dès la fin de l'hiver, on a déjà eu un aperçu des maillots à venir. On connaissait déjà celui des Blaugranas, on a découvert samedi soir celui des Merengue.

Les trois grandes nouveautés sont que les trois bandes d'Adidas sur les épaules ne seront plus violettes claires mais jaunes. Et contrairement à cette saison, il n'y aura pas de col de chemise mais un en V. Enfin, Adidas appose son logo épuré, sans son nom écrit en dessous des trois bandes, vu à la Coupe du monde, notamment sur le maillot de l'Argentine. Une nouvelle tunique qui devrait plaire aux supporters.