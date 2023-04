Real Madrid : le message d’espoir d’Ancelotti pour Hazard !

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer dans le club de la capitale espagnole. Cette saison, le Belge n’est absolument pas dans les plans de Carlo Ancelotti qui ne l’utilise presque jamais. Entré en cours de jeu lors de la réception de Valladolid, l’attaquant a réalisé une performance encourageante en délivrant une passe décisive à Lucas Vasquez. Le technicien italien lui a envoyé un message d’encouragement.

« Hazard s’est bien entraîné pendant cette pause », a d’abord expliqué Carlo Ancelotti après la rencontre. « Il s’est bien débrouillé aujourd’hui, il a donné une passe décisive. Je pense que s’il s’entraîne bien, il aura sa chance », a confié le coach du Real Madrid face à la presse. En contrat jusqu’en juin 2024 avec la Casa Blanca, Eden Hazard aura peut-être la chance de montrer ses talents avec Madrid…

Eden Hazard makes his first LaLiga appearance since September 11, 2022.



That was 204 days ago 😮 pic.twitter.com/oihuSRmQ9o