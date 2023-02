Real Madrid : le Mondial des clubs ne sera finalement pas l’examen final pour Ancelotti !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid n’est pas dans sa meilleure forme en ce début d’année 2023 ! Après les quelques désillusions de ces dernières semaines, les coéquipiers de Luka Modric se sont envolés pour le Maroc à l’occasion du Mondial des clubs. Demain, ils affronteront le club égyptien d’Al Ahly en demi-finale avant de potentiellement affronter Al-Hilal ou Flamengo en finale ce samedi.

Aujourd’hui, plusieurs médias ont évoqué un possible licenciement de Carlo Ancelotti en cas d’un échec lors de cette compétition. Marca vient de démentir cette information, « La Coupe du monde des clubs n'est pas l'examen final pour Ancelotti ! (…) Le tournoi servira à engraisser ou non l'armoire à trophées du Real Madrid, d'Ancelotti et des joueurs. Ce sera un test de plus en attendant l'examen final. » peut-on lire dans le quotidien sportif espagnol.