Real Madrid : le nouveau Cristiano Ronaldo pousse sous les yeux de Benzema & Co

On y est. La très attendue demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City aura lieu ce soir au Bernabeu (21h). Rodrygo pourrait débuter sur le banc de touche.

« Ce n’est pas un Brésilien normal »

Malgré son doublé retentissant en finale de la Coupe du Roi, samedi contre l’Osasuna Pampelune (2-1), l’attaquant brésilien n’est toujours pas considéré comme un titulaire à part entière par Carlo Ancelotti même si, derrière Eduardo Camavinga (52), il est le joueur qui a pris part au plus grand nombre de matches (51) et le sixième avec le temps de jeu le plus important (3 380 minutes). Petit à petit, Rodrygo a donc vu se rendre indispensable.

Sa vie d’ascète – très loin de l’image noctambule des Brésiliens et proche de Cristiano Ronaldo – où tout est réglé au millimètre, des horaires de ses repas à ceux du coucher, a fini par être récompensée. « Il ne vit que pour le football et, au Brésil, on dit que ce n’est pas un Brésilien normal », relate un de ses proches dans L’Équipe. Son travail, tous les après-midi avec son entraîneur personnel, pour améliorer sa vélocité et son agilité, paie aussi. Et ça, les Cityzens le savent déjà.

La gran cita entre Real Madrid y Manchester City centra hoy martes todo el interés en los periódicos deportivos de España. pic.twitter.com/AmRgVYfxGD — Paco López (@PacoLopezpress) May 9, 2023

