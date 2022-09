Real Madrid : le petit tacle discret d’Hazard à Ancelotti

Champion d’Espagne et d’Europe en titre, le Real Madrid démarre parfaitement sa saison avec quatre victoires en quatre matchs en Liga. Les Madrilènes sont déjà leaders du championnat espagnol et les stars, comme Karim Benzema ou Vincius Junior, continuent sur leur rythme de la saison passée. Mais Eden Hazard en aurait marre…

Selon l’émission espagnole El Golazo De Gol, l’attaquant belge a poussé un léger coup de rage lors du match entre le Real Madrid et le Betis le week-end dernier. « Ce sont toujours les mêmes changements ! », aurait pesté Eden Hazard à Lucas Vasquez, alors que les deux joueurs sont restés sur le banc tout au long de la partie. À noter que lors de cette rencontre, Toni Kroos, Federico Valverde, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos sont entrés en jeu. Mais pas Eden Hazard, qui n’a pour l’instant joué que 39 minutes cette saison.

🎙| Eden Hazard to Lucas Vazquez during Betis game: “Always the same substutions.” @ElGolazoDeGol