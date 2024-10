Real Madrid : le scandale éclate, pourquoi Vinicius n’a pas remporté le Ballon d’Or

Le scandale résonne plus que jamais dans le monde du football. Comment le Ballon d’Or a-t-il pu échapper à Vinicius Junior, vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions la saison dernière ? C’est Rodri, champion d’Angleterre avec Manchester City et titré à l’Euro avec l’Espagne, qui lui a été préféré. Depuis, cette annonce fait scandale.

« J’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts », a répondu Vinicius Junior (24 ans). « FOOTBALL POLITIQUE. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t’aime mon frère », a affirmé Eduardo Camavinga. Comment expliquer ce sacre inattendu ? Au-delà du talent et du mérite indéniables de Rodri, Vinicius et Jude Bellingham ont probablement souffert de la division des votes entre eux deux, mais aussi avec leur autre coéquipier du Real membre du top 4, Dani Carvajal (4e).

Aussi, le manque d’humilité du Brésilien pourrait avoir joué en sa défaveur alors même qu’il s’agit d’un critère essentiel dans l’attribution du Ballon d’Or. « Vinicius a certainement perdu le Ballon d’Or sur le troisième critère, a rappelé le journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi. Encore ce week-end contre Barcelone, il a manqué d’humilité face à ses adversaires. C’était déjà trop souvent le cas l’année dernière… » Enfin, à Madrid, on est persuadé que Vinicius a payé le fait d’appartenir au Real Madrid, club qui a défié l’UEFA en soutenant le projet de Super Ligue devant la nouvelle mouture de la Ligue des Champions.

👏 'ENHORABUENA, RODRI'.

❌ 'La UEFA dice NO a VINICIUS'.



🗞️ Las dos portadas de @elchiringuitotv tras el Balón de Oro.



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2024