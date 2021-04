Real Madrid : le show Benzema rejaillit au Stade de Reims

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Karim Benzema est lancé dans la course au Ballon d’Or. C’est ce qu’a affirmé AS après son nouveau but d’anthologie devant Chelsea hier en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-1). Comme souvent cette saison, l’attaquant de 33 ans a porté le Real Madrid avant un retour corsé mercredi prochain à Stamford Bridge (21h).

Benzema a effacé Penverne des tablettes

En attendant ce rendez-vous au sommet, le show Benzema a rejailli au Stade de Reims puisque l’ancien goleador de l’OL (33 ans et 4 mois) est devenu le plus vieux buteur français lors d'une demi-finale en C1 devant Armand Penverne (32 ans et 5 mois) avec le Stade de Reims. C’était face au BSC Young Boys le 13 mai 1959 !