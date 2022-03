Real Madrid : le Top 10 des salaires des Merengue, Benzema n'est même pas sur le podium

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Gareth Bale, qui n'a joué que 270 minutes sous le maillot du Real Madrid cette saison, est le joueur merengue le mieux payé avec un salaire de 15,9 millions d'euros annuel net. L'ailier droit gallois devance Eden Hazard et David Alaba, qui touchent respectivement 11,4 et 10,8 millions d'euros par an. À noter que Karim Benzema n'est même pas sur le podium. Il n'apparait qu'à la cinquième position à égalité avec Luka Modric.

Le Top 10

1. Gareth Bale : 15,9 millions d'euros

2. Eden Hazard : 11,4 millions d'euros

3. David Alaba : 10,8 millions d'euros

4. Toni Kroos : 9,3 millions d'euros

5. Karim Benzema : 8,3 millions d'euros

5. Luka Modric : 8,3 millions d'euros

7. Thibaut Courtois : 7,7 millions d'euros

8. Marcelo : 7,5 millions d'euros

9. Isco : 6,3 millions d'euros

10. Casemiro : 5,5 millions d'euros

10. Vinicius : 5,5 millions d'euros

💶 Les salaires des joueurs du Real Madrid !https://t.co/FLUx8zXRtQ — Real France (@realfrance_fr) March 24, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur