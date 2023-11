Real Madrid : le verdict est tombé pour Bellingham !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Hier soir, Jude Bellingham s'est blessé à l'épaule lors du match contre le Rayo Vallecano (0-0). Après la partie, Carlo Ancelotti s'est montré confiant quant à la récupération de son milieu anglais. Selon l'Italien, ce n'était rien de grave. Raté. Les examens médicaux réalisés ce lundi ont montré que Bellingham souffrait d'une luxation de l'épaule gauche. Il est d'ores et déjà forfait pour le match de Champions League à domicile contre Braga mercredi.

Son indisponibilité fixée demain

Pour ce qui est de la durée totale de son indisponibilité, il faudra attendre demain mardi. D'après El Chiringuito, le staff médical se réunira avec Carlo Ancelotti et le joueur pour définir un programme de récupération. L'Anglais, qui a tenu à aller au bout du derby hier, poussera certainement pour rejouer le plus tôt possible mais l'entraîneur du Real Madrid, lui, prônera plutôt la guérison totale avant de refouler les terrains.

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

🚨 BELLINGHAM, DUDA para el encuentro de CHAMPIONS contra el Sporting de Braga.



🤕 Sufre una luxación en el hombro izquierdo.



🔜 Mañana reunión entre cuerpo técnico, médicos y jugador para tomar la decisión.



ℹ️ @JLSanchez78. pic.twitter.com/446NJIlRPh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 6, 2023

Podcast Men's Up Life