Real Madrid : le vestiaire affiche sa confiance avant le PSG, Vinicius grillé par Ancelotti ?

La défaite contre le PSG a laissé des traces dans le vestiaire du PSG. Hier, Carlo Ancelotti a confirmé avoir été le premier responsable de la mauvaise prestation des Merengue à Paris en Ligue des champions (0-1). Si des tensions ont pu apparaître dans un premier temps, il semblerait que celles-ci soient déjà retombées en interne.

Avant le match retour dans trois semaines au Bernabeu, le journaliste José Luis Sanchez glisse qu’une petite phrase tourne en boucle dans ce même vestiaire : « Si, dans notre pire journée, nous n’avons perdu que 0-1, nous avons toutes nos chances de tout renverser au retour. » Pour cela, il faudra récupérer un Vinicius Junior de gala.

Bien pris par Achraf Hakili et Danilo Pereira à Paris, l’ailier brésilien (21 ans) semble tirer la langue depuis le début de l’année civile. Selon Marca, cette baisse de régime serait due en partie à Carlo Ancelotti, qui a eu le tort de le faire rejouer trop tôt à San Mamès en Coupe du Roi. « Ce retour prématuré l’a grillé, explique en substance le quotidien madrilène. Vinicius a perdu une partie de sa fraîcheur affichée en 2021. Il n’est plus le même depuis la trêve hivernale. On le sent fatigué. »

