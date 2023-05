Real Madrid : le vestiaire au bord de l'implosion à cause de Vinicius !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C'est une petite bombe qu'a lâché Radio Marca ce vendredi : plusieurs joueurs du Real Madrid, dont Toni Kroos, seraient lassés des polémiques à répétition de Vinicius Jr. Bien évidemment, tous sont solidaires du Brésilien dans sa lutte contre le racisme. La manifestation de soutien réalisée mercredi soir lors de la victoire sur le Rayo Vallecano (2-1) n'était pas feinte : les joueurs comme les dirigeants et les socios sont avec lui et feront tout pour qu'il n'y ait plus d'épisode aussi lamentable que celui survenu à Mestalla dimanche dernier. Mais il y a le reste...

Moins de polémiques, plus de football

Le reste, ce sont des polémiques à chaque match à l'extérieur en Liga à cause de l'ailier. Un coup il s'en prend à ses adversaires, un coup aux supporters qui l'insultent, un coup aux arbitres qui ne le protègent pas assez... Les tauliers de l'effectif aimeraient que Vinicius Jr se concentre uniquement sur le jeu et cesse de répondre à toutes les provocations. Selon eux, c'est le lot de tous les joueurs du Real Madrid, qui est le club le plus détesté d'Espagne tout en étant le plus aimé. Pas sûr que le Brésilien entende le message. Et pas sûr non plus que l'atmosphère soit très saine au sein du vestiaire merengue...

