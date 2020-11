Real Madrid : le vestiaire merengue commence à avoir des doutes sur Zidane

Le Real Madrid pouvait revenir à une longueur de la Real Sociedad, leader de la Liga, en cas de victoire à Valence hier soir. Mais quatre jours après avoir battu l'Inter Milan en Ligue des champions (3-2), le Real a pris l'eau à Mestalla (1-4) et Zinédine Zidane est tenu pour principal responsable de la déroute par les médias espagnols.

Selon Marca, le vestiaire merengue serait agacé par les choix du Marseillais. Privé de Casemiro et d'Eden Hazard, Zidane avait surpris en laissant sur le banc Ferland Mendy et Toni Kroos. Marcelo et Luka Modric ont débuté. Marca précise tout de même que Zizou aurait encore le soutien de son vestiaire.