Real Madrid : les Bleus, le Barça, le Ballon d'Or, Mbappé... Benzema répond à tout

Le Clasico

"C'est LE match. Toujours pareil, ça reste le meilleur match de foot au monde. Peu importe les joueur, ceux qui sont là ou pas. C'est un Clasico, tout est dit. Messi et Ronaldo pas là ? Certes, mais il y en avait d'autres avant eux. Ce duel c'est aussi celui des plus grands joueurs du monde."

Le bon moment pour jouer le FC Barcelone ?

"Non, il n'y a pas de bon moment. Une équipe comme le Barça, c'est une grosse équipe. Sur un match, ça peut repartir. On devra être concentrés, gagner. Mais ce ne sera certainement pas facile."

Le Ballon d'Or

"Que je ne suis pas loin de pouvoir le gagner ? On peut dire ça oui. Au regard de mes performances, de ce que j'ai fait ces trois ou quatre dernières années à Madrid. Répéter des matches de très haut niveau, c'est le résumé de tout ce que je fais. Donc nous pouvons dire que je ne suis pas loin en effet."

Kylian Mbappé

"Notre entente sur le terrain, c'est l'instinct. Oui, c'est un jeune joueur et ce qu'il fait c'est beau à voir. On n'avait pas encore joué ensemble et il nous faut un peu de temps. C'est normal. En tous cas, on progresse vite, car je sais la course qu'il doit faire et il sait ce que je veux."

