Real Madrid : les images de la prise de bec de Zidane en pleine rue

Zinédine Zidane préfère désormais laver son linge sale en famille. Après son départ du Real Madrid, le champion du monde 98 avait mis le feu à la Casa Blanca en expliquant pourquoi il avait décidé de quitter le navire de son propre chef.

En interne, Florentino Pérez n’aurait pas apprécié de voir son ancien coach se répandre de la sorte dans les médias mais aurait eu l’intelligence de ne pas lui répondre pour éviter de mettre de l’huile sur le feu. Ce sujet reste néanmoins sensible en Espagne, comme cette scène récente tournée en pleine rue peut en attester.

« Votre travail est une honte »

Interpellé sur sa fameuse lettre ouverte par un journaliste de la chaîne Gol, Zidane n’a pas hésité à lui dire ses quatre vérités. « Allez-vous continuer à poser les mêmes questions stupides ? Vous posez toujours les mêmes questions. Votre travail est une honte. Je vous connais et vous me connaissez. C'est toujours la même chose », a-t-il d'abord lancé avant de demander à s'expliquer sans la caméra. « Viens ici. Viens me parler. Vas-t'en, toi. » ZZ a alors encollé son interlocuteur avant de partir avec lui sur le trottoir, histoire de régler les comptes entre quatre yeux.

🎙 Journaliste : Avez-vous quitté le Real Madrid en mauvais termes ?



🗣 Zidane : Tu as toujours les mêmes questions idiotes qu'avant ? Ton travail est une honte. Je te connais et tu me connais. Viens ici, laisse-moi te parler sans les caméras.

pic.twitter.com/kAcmp9Oaxs — Real Madrid-French 🇫🇷 (@RMadridFrench) June 13, 2021