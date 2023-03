Real Madrid : les Merengue à leur tour impliqués dans un scandale arbitral !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors que les révélations se multiplient dans l'affaire Negreira, un sentiment émerge : le Real Madrid pourrait ne pas sortir indemne de cette sale histoire. En effet, les dirigeants du FC Barcelone ne cessent de répéter qu'ils ont décidé de donner de l'argent à l'ancien arbitre afin qu'ils ne soient plus pénalisés par rapport à d'autres. On peut imaginer que si jamais ils venaient à être condamnés par la justice, ils sortiraient des dossiers compromettants sur les Merengue. Et justement, un est sorti ce mardi sans que le Barça y soit pour quelque chose.

C'est l'Anglais Mark Clattenburg qui, au cours d'une interview au programme The Brazilian Shirt Name, est revenu sur la finale de la Champions League 2016 entre le Real Madrid et l'Atlético (1-1, 5 t.a.b à 3) qu'il a dirigée. Et au cours de laquelle il a accordé un but hors-jeu à Sergio Ramos parce que son assistant à eu une panne d'oreillette à ce moment-là... "Quand le ballon arrive dans la surface, j'ai l'impression que Bale le touche et que cela permet à Ramos de marquer. J'essaye d'en parler avec l'assistant, malgré le bruit des supporters. Je lui demande s'il a vu Bale toucher le ballon. "Tu as vu une touche de ballon ? Tu l'as vue ?". Je le vois regarder le panneau d'affichage et je lui crie : "Je peux faire reprendre le jeu ? Tu as vu la touche de Bale ?". Il était totalement figé. Une minute plus tard, je fais reprendre le jeu car nous n'avions pas la technologie à l'époque. Je lui demande : "Simon, tu as vu le hors-jeu ?". Il me répond que les oreillettes ne fonctionnaient. Je lui dis : "Elles fonctionnent maintenant et pas quand il a fallu prendre la décision ?"." Une conclusion ironique qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations...