Real Madrid : les Merengue repartent en croisade contre l'arbitrage

Le FC Barcelone a demandé officiellement aux dirigeants madrilènes d'arrêter leurs critiques systématiques contre les arbitres espagnols, après chaque match du Real. La Fédération, qui gère la nomination des sifflets à chaque matches, a également demandé à ce que cette pratique déstabilisatrice s'arrête au plus vite. Visiblement, le message n'est pas arrivé jusqu'à la Maison Blanche.

"De grosses erreurs ayant déterminé le résultat"

En effet, comme le révèle Mundo Deportivo, Real Madrid TV en a remis une couche après le derby contre le Rayo Vallecano (1-1) samedi dernier. Selon la chaîne, l'arbitre Muniz Ruiz a oublié de siffler deux pénaltys flagrants, l'un sur Vinicius, l'autre sur Eduardo Camavinga. Alors que Carlo Ancelotti a assuré que l'arbitrage a été correct, le commentateur de la chaîne a déclaré : "Une fois de plus, le Real a dû tout supporter, notamment de grosses erreurs ayant déterminé le résultat et qui ont empêché un meilleur score. C'est toujours la même histoire, le Real abandonne deux points en partie à cause de décisions erronées des arbitres, erreurs qui frappent toujours la même équipe".

