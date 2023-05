Real Madrid : les Merengue risquent une défaite sur tapis vert

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alors que le Real Madrid joue ce mercredi (21h) sa demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City, le club merengue risque une défaite sur tapis vert en Liga. Cela concerne le match face à Getafe, remporté samedi dernier par les hommes de Carlo Ancelotti (1-0). Et pour cause, Getafe a déposé plainte auprès la fédération espagnole de football (RFEF), reprochant à la Casa Blanca d'avoir modifié son changement alors que cela n'était plus possible.

Le Real Madrid risque de perdre ce match 3-0

En effet, alors que Marco Asensio allait être remplacé par Alvaro Odriozola, la blessure d'Eduardo Camavinga a obligé Carlo Ancelotti à changer ses plans et Marco Asensio est alors resté sur la pelouse et c'est finalement Eduardo Camavinga qui est sorti. Mais Alvaro Odriozola était déjà entré sur le terrain lors de son remplacement avec Marco Asensio, ce qui signifie, selon Getafe, que le changement était déjà effectué. Il n'était alors, en théorie, plus possible de modifier le joueur sortant.

Comme le fait remarquer Marca, le règlement de la Liga dit "qu'un changement est terminé quand le remplaçant entre sur le terrain de jeu". Le club de la banlieue madrilène semble donc avoir raison. Mais c'est à la RFEF de juger et si elle voit les choses comme Getafe, le Real Madrid pourrait perdre ce match sur tapis vert, c'est-à-dire 3-0.

🚨 ÚLTIMA HORA | El Getafe denuncia al Real Madrid por alineación indebida https://t.co/IOXORmWn6A — MARCA (@marca) May 17, 2023

