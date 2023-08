Real Madrid : les mots d'Ancelotti avant le choc à Bilbao

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La blessure de Courtois

Emotionnellement, hier n'était pas une bonne jouée. Ces choses-là arrivent parfois dans le football et il faut désormais souhaiter à Courtois de récupérer rapidement. Il faut également donner confiance à Lunin, qui est un grand gardien. Il a fait de bonnes choses pendant la préparation et nous avons une totale confiance en lui. C'est un talent et ce qui lui manque, c'est ce qu'il manque à tout le monde, à savoir l'expérience qui se gagne jour après jour. Nous sommes très tristes mais on sait que ça peut arriver. Nous avons un effectif assez grand pour résoudre ce genre de problèmes."

Le recrutement d'un gardien

"Vous aimeriez bien qu'on recrute, hein ! Nous avons le temps jusqu'à la fin du mercato. Derrière Lunin, les gardiens ont beaucoup de potentiel mais ils sont jeunes. Nous pensons à recruter, oui. Le profil du nouveau gardien ? Qu'il arrête les ballons avec les mains (sourire). D'abord, qu'il arrête les tirs, c'est ce que je demande à tous mes gardiens. Qu'ils soient bons avec leurs mains. Et avec leurs pieds ? C'est mieux pour les attaquants, ça (rires) !

Il ne plaide pas pour l'arrivée d'un attaquant

Comment jouera le Real en 2023-24

"Nous allons jouer avec la même envie de gagner et le même espoir de remporter tous les titres. Nous avons montré lors de cette préparation que nous pouvions jouer de plusieurs façons différentes. Au milieu, on a presque toujours en diamant et ça s'est souvent bien passé. Nous devons travailler sur l'aspect défensif. Il n'y aura pas qu'un seul système. On peut aussi bien utiliser le 4-3-3 que le 4-2-3-1 avec double pivot. Je ne m'arrête pas sur un système."

Le recrutement d'un attaquant

"Pendant la préparation, nous avons mis beaucoup de buts et nous sommes procurés énormément d'occasions. Le problème a été défensif. Nous avons parfois manqué de réalisme mais les attaquants ne sont pas toujours frais l'été. Mais nous avons ce qu'il nous faut en attaquant, il y a plusieurs options. Joselu est très bon dans la surface et Brahim (Diaz) peut nous donner des solutions entre les lignes."

Rien de grave pour Güler

"S'il se fait opérer, le temps de récupération sera plus court. Le problème d'Arda est très petit et je crois qu'il pourra récupérer très rapidement. Je n'en dirai pas plus car seulement relève du domaine privé."

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

👀😂 OJO a la respuesta de Ancelotti sobre las cualidades que busca en un portero



"Que pare con las manos" 🧤 pic.twitter.com/XvajniFInm — MARCA (@marca) August 11, 2023

Podcast Men's Up Life