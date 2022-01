Real Madrid : les records que Benzema peut battre en 2022

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Avec 21 buts inscrits en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est dans la forme de sa vie. De quoi lui offrir un bel horizon pour 2022, qui pourrait être l'année de tous les records pour l'ancien Lyonnais.

Auteur de 401 buts en carrière professionnelle (299 avec le Real Madrid, 66 avec l'OL, 36 avec les Bleus), Karim Benzema, qui n'est plus qu'à 10 longueurs de Thierry Henry (411), devrait devenir en 2022 le meilleur buteur français de l’histoire du football. Il ne lui reste également plus que 12 buts à marquer pour qu'il batte son record de buts inscrits en une saison, établi jusqu'ici en 2011-2012 (32). Avec maintenant 299 buts marqués en tant que joueur du Real Madrid, KB9 devrait bientôt dépasser Alfredo Di Stéfano (308) et devenir le troisième meilleur buteur de l'histoire du club merengue derrière Raúl (323) et Cristiano Ronaldo (451). Enfin, il se rapproche de la barre symbolique des 600 matchs disputés avec la Casa Blanca. En 13 saisons, il compte 582 apparitions sous le maillot madrilène (401 en Liga, 116 en Ligue des champions, 44 en Coupe, 9 en Supercoupe d'Espagne, 8 en Coupe du monde des clubs, 4 en Supercoupe d'Europe).

