Aux abonnés absent du côté du Real Madrid depuis de longs mois, Gareth Bale a signé un retour spectaculaire avec le Pays-de-Galles lors des barrages de la Coupe de Monde avec un doublé retentissant pour éliminer l'Autriche (2-1). Un match à l'issue duquel l'ancien joueur de Tottenham a réglé ses comptes avec la presse espagnole, l'accusant de jouer les malades imaginaires au Real.

Les Socios ne veulent plus le voir avec le maillot du Real

Humiliés par le FC Barcelone lors du Clasico (0-4), les fans merengue n'ont pas digéré de voir le Gallois déclarer forfait contre les Blaugranas pour une légère douleur au dos et être aussi compétitif quelques jours plus tard. D'après Mundo Deportivo, certains Socios madrilènes souhaitent une sanction exemplaire du club avec une mise à l'écart jusqu'à la fin de son contrat au 30 juin avec (si possible) une suspension de son confortable salaire.

Reste qu'entre le fantasme des uns et la réalité, il y a un gap que la direction du Real Madrid ne souhaite pas franchir en se mettant en faute. Invité à répondre à la sortie médiatique cinglante de Gareth Bale, la direction a préféré féliciter le jeu en assenant un simple tacle discret.

D'après Melchor Ruiz, journaliste de Cadena Cope proche des hautes-sphères du Real, la Maison blanche n'a pas été surprise ni par la prestation de Gareth Bale, ni par les déclarations. Content pour le joueur, qualifié en finale des barrages, le Real Madrid est simplement triste de voir l'ailier de 32 ans ne pas faire preuve de la même dévotion avec son employeur principal.

En el @realmadrid no están sorprendidos con lo que hizo ayer @GarethBale11 ni en el terreno de juego (saben de su calidad ) ni posteriormente con sus declaraciones (en la línea de las últimas tb de su representante). Se alegran por él, la única pena es que no juegue así con el RM — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) March 25, 2022

Gareth Bale précise sa pensée et cartonne encore Marca

De son côté, le joueur a pris une nouvelle fois la parole sur Twitter pour préciser sa pensée contre les attaques journalistiques qui lui ont tant causé de tort :« J'ai été témoin des effets néfastes que les médias peuvent avoir sur la santé mentale et physique des gens. Les médias s'attendent à des performances surhumaines de la part des athlètes professionnels et seront les premiers à célébrer avec eux lorsqu'ils gagneront, mais au lieu de compatir avec eux lorsqu'ils montrent une once d'erreur humaine, ils sont déchirés en lambeaux, encourageant la colère et la déception dans leur esprit. Les pressions quotidiennes sur les athlètes sont immenses, et c'est aussi clair que le jour, comment l'attention négative des médias pourrait facilement envoyer un athlète déjà stressé, ou n'importe qui dans l'œil du public, au bord du gouffre. J'espère que lorsque nos enfants auront atteint l'âge où ils seront capables d'ingérer des informations, l'éthique et les normes du journalisme auront été appliquées plus rigoureusement. Je veux donc utiliser ma plateforme pour encourager le changement dans la façon dont nous parlons publiquement et critiquons les gens, simplement pour la plupart, ne répondant pas aux attentes souvent irréalistes qui sont projetées sur eux. Nous savons tous qui est le vrai parasite ! »

Gareth Bale, 2 visages, 1 polémique Aussi transparent au Real Madrid qu'il est brillant avec le Pays-de-Galles, Gareth Bale a conscience d'être une cible des Socios merengue. Gareth Bale est sorti une nouvelle fois du silence sur Twitter pour répondre aux médias espagnols qu'il juge injustes avec lui.

Alexandre Corboz

Rédacteur