Real Madrid : les vœux de Florentino Pérez pour les fêtes et la nouvelle année

Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce qu'il y a de fou avec le Real Madrid, c'est que même avec un sapin devant la vitrine des trophées, on voit de nombreuses Champions League. Alors que dans le même cas de figure, la seule C1 remportée par le football français serait éclipsée... C'est dans ce décor magnifique que Florentino Pérez a posé pour présenter ses vœux à la planète football à l'approche des fêtes de fin d'année.

"Le Real Madrid tient à envoyer un message d'amour et de solidarité pour ces fêtes tellement spéciales pour nous tous. Notre soutien et notre force pour les personnes et les familles qui en ont le plus besoin en ce moment. Nous venons de vire des années difficiles durant lesquelles nous avons dû affronter de nombreuses adversités. Il faut continuer à rester unis pour croire que nous pouvons surmonter les situations les plus compliquées. Nous devons continuer à être solidaires avec l'espoir de parvenir à un monde plus juste et meilleur, où nous pourrons vivre en paix. Ca a été une année spécialement émouvante pour la grande famille madridista, avec des moments inoubliables atteints par la force de notre solidarité et de nos valeurs. Et c'est justement notre but pour 2023 : essayer de faire pareil et continuer à travailler pour partager de nouvelles joies. Joyeux Noël et que la nouvelle année nous apporte santé, travail et bonheur."