Real Madrid - Liverpool (3-1) : en pleine rumeur Mbappé, Vinicius Jr frappe un grand coup

On s'imaginait que le Real Madrid allait souffrir en l'absence de sa défense centrale titulaire Varane-Ramos, le premier étant touché par la Covid-19, le second étant blessé. On se trompait. On se disait que si les Merengue devaient marquer face à Liverpool en quarts de finale aller de la Champions League, ce serait comme d'habitude par l'intermédiaire de Karim Benzema. Encore une erreur. Ce soir, la lumière est venue des pieds de Vinicius Jr. Et ça pourrait changer beaucoup de choses au Real Madrid.

Lui semble vouloir rester

En effet, le Brésilien de 20 ans est annoncé sur le départ par la plupart des médias espagnols. Karim Benzema ne supporte plus son individualisme, Zinédine Zidane se désespère de le voir mûrir. Un échange avec Kylian Mbappé est évoqué, qui permettrait de porter le champion du monde du PSG dans la capitaine ibérique à moindre coût.

Seulement, ce soir, le joueur formé au Flamengo a rappelé combien il pouvait être létal quand il se décide à exploiter son potentiel. A la 27e, c'est lui qui a ouvert le score d'un magnifique contrôle de la poitrine sur une ouverture en profondeur non moins superbe de Toni Kroos, enchaîné avec une frappe du droit. A la 65e, il a redonné un avantage de deux buts aux Merengue en faisant preuve d'opportunisme dans la surface. Après une telle prestation, difficile de l'imaginer le voir prendre la porte de sortie à la fin de saison. Car pour rappel, lorsqu'il a explosé au Flamengo en 2017-18, il était annoncé aussi fort que Mbappé… En tout cas, ses célébrations, avec bisou sur l'écusson du Real Madrid, ne laisse pas de place au doute concernant ses intentions l'été prochain !