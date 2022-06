Real Madrid – Liverpool : Emmanuel Macron ne digère pas les incidents

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lors de la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid à Liverpool, de nombreux incidents ont eu lieu aux abords du Stade de France avant la rencontre. En effet, de nombreux spectateurs ont tenté de rentrer dans l'enceinte illégalement, avec parfois de faux billets. Alors que les forces de l'ordre ont été débordées par l'affluence, le président de la République s'est exprimé sur ces incidents.

Lors d'un entretien, accordé à plusieurs PQR, Emmanuel Macron a donné son ressenti : « J’ai été comme nous tous indigné par le désordre sous toutes ses formes et par ce que nous avons vu. Je suis attaché à l’ordre et au calme. J’ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n’ont pas pu accéder aux places qu’elles avaient payées. C’est pour cela que je souhaite qu’on puisse les indemniser le plus vite possible. Je veux aussi la transparence. J’ai demandé au gouvernement de clarifier ce qui s’est passé, de déterminer les responsabilités et de les expliquer dans les moindres détails à nos compatriotes, aux Britanniques et aux Espagnols. »

Pour résumer Le président de la République s'est exprimé sur les incidents survenus lors de la finale de Ligue des champions. Emmanuel Macron confie avoir été indigné par le désordre et les incitations survenus lors de l'avant-match.

Adam Duarte

Rédacteur