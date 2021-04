Real Madrid : Liverpool et le Clasico pourrait coûter cher … à Florentino Perez

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

En l'espace de dix jours, le Real Madrid s'apprête à vivre un grand tournant de sa saison. Mardi, les Merengue reçoivent Liverpool en Ligue des Champions avant de jouer le Clasico face au FC Barcelone samedi prochain et de retrouver les Reds à Anfield pour le quart retour de C1. Trois échéances qui pourraient être décisives dans l'avenir de Zinédine Zidane, même si le contrat du Français coure jusqu'en juin 2022.

Mais, comme le rapporte Marca, « Zizou » n'est pas le seul à jouer très gros lors de la quinzaine. En effet, comme il en a l'obligation légale du fait des statuts du club, Florentino Perez a sollicité des élections présidentielles au Real Madrid. Pour l'heure, l'homme d'affaires de 74 ans – en poste depuis juin 2009 – est le seul candidat et devrait être automatiquement reconduit pour un sixième mandat.

Un candidat surprise prêt à sortir du bois d'ici au 14 avril ?

Si rivaux il y a, ces derniers auront jusqu'au 14 avril, date du match retour face à Liverpool, pour se faire connaître. En cas de défaite face aux Reds à Bernabeu et d'échec face au Barça quelques jours plus tard, il se peut qu'un opposant à Florentino Perez sorte du bois... Ce qui forcerait la tenue d'élections.

Pour rappel, la bataille pour la présidence du Real Madrid n'a plus donné lieu à un appel aux urnes des Socios depuis 2006. A l'époque, Ramon Calderon s'était opposé à Florentino Perez suite à l'échec de la première version des Galactiques (alors en bout de course)... Et il avait gagné. Bis répétita en 2021 avec un autre candidat ?