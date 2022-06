Real Madrid - Liverpool : le communiqué cinglant des Merengue après les incidents

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Désigné stade hôte de l’événement en février dernier suite au choix de l’UEFA de retirer à la Russie l’organisation de la finale (qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg), le Stade de France a été le théâtre de graves incidents.

Plusieurs milliers de supporters munis de vrais billets n’ont pas pu entrer en partie à cause de problèmes techniques, provoquant de dangereux mouvements de foule. D’autres, qui ne possédaient pas le précieux sésame, ont réussi à pénétrer dans l’enceinte en escaladant des barrières.

Enfin, plusieurs supporters anglais et espagnols ont été agressés par des individus et plusieurs d’entre eux ont également reçu un traitement de faveur de la part des forces de l’ordre. Des versions contradictoires qui ont obligé Reds et Merengue à réagir, ces derniers le faisant de manière cinglante ce matin au travers d’un communiqué saignant :

« Compte tenu des événements malheureux qui se sont déroulés le 28 mai aux abords et entrées du Stade de France, y compris à l'intérieur du stade lui-même, le Real Madrid C. F. tient à déclarer ce qui suit pour la défense de nos supporters victimes de ces événements :

1.- Nous voulons savoir quelles ont été les raisons qui ont motivé cette désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce qui s'est passé ce jour-là.

2.- De même, nous demandons des réponses et des explications qui déterminent qui était responsable de laisser les fans impuissants et sans défense. Quelques adeptes dont le comportement général a été à tout moment exemplaire.

Nous comprenons que ce qui aurait dû être une grande fête du football pour tous les fans qui ont assisté au match s'est transformé en événements malheureux qui ont provoqué une profonde indignation dans le monde entier.

Comme on l'a clairement vu dans les images révélatrices offertes par les médias, de nombreux fans ont été violemment agressés, harcelés, volés et braqués. Certains événements ont également eu lieu alors qu'ils roulaient dans leur voiture ou leur bus craignant pour leur intégrité physique. Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital pour des blessures subies.

Le football a transmis au monde une image très éloignée des valeurs et des objectifs qu'il doit toujours poursuivre.

Nos supporters méritent une réponse et que les responsabilités pertinentes soient éclaircies afin que des situations telles que celles vécues soient éradiquées à jamais du football et du sport. »

Pour résumer Ternie par des incidents parmi les supporters en dehors du Stade de France, la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (0-1) a scandalisé la terre entière. Le club espagnol s’agace dans un long communiqué.

Bastien Aubert

Rédacteur