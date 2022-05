Real Madrid : Liverpool, Benzema, Ancelotti avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Benzema

""Karim a maintenant plus de leadership sur le terrain et en dehors, ce qui n'a pas changé c'est son humilité et sa qualité."

L'état du groupe

"Nous avons eu des problèmes en 2014, avec plusieurs joueurs blessés, et nous avons réussi à gagner. Si un joueur est blessé, il ne peut pas jouer. Cela n'affectera pas le match, c'est le dernier match de la saison et ils vont tout donner. Chaque match a son histoire, sa stratégie. Je vois beaucoup de motivation, moins d'inquiétude qu'en 2014. Le match de Lisbonne a été la clé de tous les succès de ces dernières années."

Liverpool

"Liverpool va mettre de l'intensité, c'est une des qualités de cette équipe. Au final, tout se joue là-dessus: savoir qui des deux est le plus capable de montrer ses qualités."

Onze de départ

"La composition? Je ne vais pas vous le dire, je ne l'ai même pas dit au joueurs."

Souvenirs

"Les rêves ne peuvent pas être contrôlés. J'ai de bons souvenirs de mes finales. La finale que j'ai jouée le mieux, en 2005, est celle que nous avons perdue contre Liverpool. Tout peut arriver dans une finale et il faut être prêt. Nous nous sommes bien préparés et nous allons donner le meilleur que nous avons."

Propos retranscrits par RMC.

Pour résumer A quelques heures de la finale de la ligue des Champions, opposant le Real Madrid à Liverpool, l'entraîneur des Merengue, Carlo Ancelotti, était à l'instant en conférence de presse. Voici ci-dessous les moments forts de cet entretien avec les médias.

Benjamin Danet

Rédacteur