Real Madrid : Liverpool va récupérer son meilleur atout avant de défier les Merengues !

Cette saison, le Liverpool de Jürgen Klopp n’est pas au mieux. Largué en Premier League, les Reds sont cependant encore en course en Ligue des Champions. La semaine prochaine, ils rencontrent le tenant du titre, le Real Madrid, en 8e de finale de la compétition. Une affiche qui aura des allures d’une revanche…

Mauvaise nouvelle pour les coéquipiers de Karim Benzema, le patron de Liverpool sera opérationnel pour le choc. Virgil Van Dijk est de retour dans le groupe du club anglais ce week-end pour le déplacement à Newcastle comme l’a révélé Jürgen Klopp en conférence de presse ce vendredi. Considéré comme le meilleur défenseur central du monde par certains observateurs et fans de football, le Néerlandais est prêt à sauver la saison des Reds. Mais le Real Madrid de Carlo Ancelotti ne compte pas se laisser faire, affaire à suivre…

.@VirgilvDijk could return to Liverpool's starting line-up on Saturday for the encounter at Newcastle United, Jürgen Klopp confirmed: