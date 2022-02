Real Madrid : Luka Modric donne l'âge de sa retraite

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Infatigable Luka Modric. Preuve que pour certains footballeurs le temps n'a pas de prise. Le milieu de terrain du Real Madrid, aujourd'hui âgé de 36 ans, poursuit son exceptionnelle carrière en alignant les solides prestations. Au Real Madrid, de surcroît, club exigeant si il en est. Dans un entretien relayé par Marca, le Madrilène a pour la première fois évoqué la fin. De ce moment si délicat ou il faudra raccrocher les crampons.

Extrait : "Vraiment, je ne sais pas jusqu'à quelle année je vais pouvoir jouer. Ça pourrait être 40, ou plus ou moins Je dois y aller petit à petit, profiter de ce que je fais bien, je me sens bien physiquement, ce qui est important, mentalement aussi. Je suis dans un très grand club, le meilleur club du monde sans aucun doute et je travaille pour maintenir ce niveau le plus longtemps possible. Pour voir combien de temps ça va prendre mais parler d'années est très difficile. Maintenant j'ai presque 37 ans et je me sens vraiment très bien."